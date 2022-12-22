難得見曖昧對象，心想形象很重要，卻遭寒流擊落。一名女網友崩潰地說，因寒流來襲，她把媽媽買的「阿嬤睡衣」拿出來迎戰，沒想到曖昧對象某一天突然跑來家樓下找她，匆忙跑出去見客，回家才驚覺自己沒換衣服，當場崩潰「我是不是毀了」。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，因寒流實在太冷，她把衣櫃裡最厚的睡衣拿出來，是一件深紅色的絨毛睡衣，「看起來就是阿嬤在穿的那種」，雖然不可愛但是媽媽買的，而且保暖，「反正在家穿沒關係」。

生理期間，她和曖昧對象聊天，提到自己肚子痛，結果對方就消失了半小時，然後突發訊「我在妳家樓下，下來一下」。原PO當場愣住，一時緊張慌亂，連忙戴著眼鏡、口罩就跑下樓了，完全忘記身上的「阿嬤戰袍」，對方看到後也當場愣住。

曖昧男回家後問「剛剛那是妳平常的睡衣嗎」，她才驚覺自己忘記換衣服，過程中雖然對方語氣平淡，但還是讓她相當緊張，「完了完了完了！我是不是毀了？睡一覺起來想到還是很想死欸」。

網友安慰她，「或許會有一點反差萌」、「如果他很喜歡妳的話，應該會覺得妳很可愛啦；也可能好感度瞬間歸零」、「換個角度想，妳以後約會穿什麼衣服，他大概都沒關係」。