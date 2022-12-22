大陸觀察者網22日報導，中國外交部駐港公署網站21日消息，針對個別美國參議員以《香港人權與民主法案》出台三周年為名致函美政府，公然詆毀《香港國安法》，干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，正告美有關政客立即停止欺世盜名的政治表演。

發言人指出，香港回歸25年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實，香港法治指數、自由指數國際排名均領先於美國，香港居民依法享有包括新聞言論自由在內的廣泛權利自由。

《香港國安法》扭轉了「黑暴」亂局、終結了「港獨」猖獗，推動香港發展重回正軌，開啟良政善治新篇章。現在香港正處於從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，廣大市民對香港光明前景充滿希望，國際投資者也用實際行動為香港發展投下信心票。

發言人表示，美方《香港人權與民主法案》本就是以國內法粗暴干涉中國內政的荒唐霸道之舉。現在個別美政客企圖以此為理據混淆是非、顛倒黑白，狂妄攻擊《香港國安法》，赤裸裸干涉香港法治和司法獨立，甚至與「反中亂港分子」狼狽為奸，叫囂美政府對中對港施壓，實在是打錯了算盤，滑天下之大稽。包括香港同胞在內的中國人民絕不答應。

發言人稱，世界上只有以國際法為基礎的國際秩序和以《聯合國憲章》為基礎的國際關係基本準則。美政客罔顧國際法和國際關係基本準則，動輒揮舞制裁大棒干預香港事務，阻撓美商界在港正常投資興業，甚至鼓噪減少香港在多邊機制的投票權，充分暴露美反中政客唯恐香港不亂的險惡用心的和「以港遏中」的歇斯底里。癡心妄想絕不可能得逞。

發言人表示，美在國內國外面臨多重人權民主危機，早已劣跡斑斑。但美政客還整天把人權民主掛在嘴上，動輒對其他國家和地區指手畫腳，雙標和虛偽嘴臉令人不齒。美方沒有任何資格充當人權民主的「衛道士」與「教師爺」，美個別反中政客更沒有資格拿家法幫規滿世界橫行霸道。

發言人強調，香港是中國的香港、法治的香港，香港事務純屬中國內政。敦促美個別政客認清形勢、糾正錯誤、迷途知返，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉中國內政和香港事務，不要在錯誤的道路上越走越遠。