大陸女星田曦薇擁有甜美外貌，近來和白敬亭搭檔演出《卿卿日常》打開知名度，然而人紅是非多，她被爆出許多黑料，先前被張藝興的粉絲怒批，為了流量，不惜玩梗暗諷前輩張藝興，如今又有網友發現她在GQ訪問上，惹到「四千年一遇美女」鞠婧禕的粉絲。

田曦薇前陣子在大陸GQ雜誌紅毯上接受採訪，她被問到「可以為了舞台放棄甚麼？」田曦薇笑著表示：「我的生命。」由於先前張藝興也講過為了舞台可以放棄生命的答案，因此被網友質疑在玩梗不尊敬前輩，導致雙方粉絲開撕，此事鬧得沸沸揚揚，田曦薇之後也親自回覆道：「今天才知道為夢想放棄一切是會被嘲笑的話。」可惜粉絲們並不買單，最後張藝興疑似隔空回應：「我覺得挺好，為夢想不惜代價努力奮鬥的人，值得尊敬。所有有夢想的人，一起加油吧！」以高EQ的態度化解危機。

不過田曦薇又再度失言，她回答GQ出的搞怪考卷上，其中一題問道：「哪個是走紅毯必備好物」，她不假思索選了「數千年美女同款假髮片」，儘管四個選項都是陷阱，但她大可都不選，自己另外做答，不過她卻沒有這麼做，後面有題問：「如果走在你前面的藝人摔倒了，此時你已經走了一段，你會？」她則另外追加答案寫下「頭也不回地往前走」。

田曦薇這些回覆再度惹議，還因此上熱搜，不少網友都痛批她想紅愛作秀，「想紅的心不要太明顯了」、「我真服了田姐能不能別碰瓷了」、「明明可以不選但是她非要選了。這估計是大家不理解的點。畢竟前天不是還玩張藝興的梗嗎。」、「明明可以不選，為什麼要欺負橘橘 」。

但也有網友認為，鞠婧禕粉絲過度解讀，「假髮片怎麼了啊，假髮片不是很正常嗎」更有人解釋，「數千年是人黑梗，如果是所有的都要選她選了沒問題，但是有的她沒填，然後有的自己多寫了一個答案在這種情況下，他就是故意的」、「下面那個頭也不回的往前走也有點那啥」。