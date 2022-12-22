澎湃新聞22日報導，新冠疫情爆發後，退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）的需求量激增，一藥難求。成本價2.69元（人民幣，下同）／瓶（100片）的布洛芬片，拆零出售的價格折合283元／瓶，超出百倍，是之前售價的18.9倍——因涉嫌哄抬價格，溫州龍灣區一家中草藥店12月20日被市場監管部門立案查處。

澎湃新聞報導，從浙江省溫州市龍灣區市場監管局了解到，執法人員在涉疫藥械產品品質和市場秩序專項檢查中發現一家中草藥店今年3月、10月、11月多次從不同管道以2.69元／瓶、2.67元／瓶、3.2元／瓶購入規格為100片／瓶的布洛芬片計73瓶，原銷售價格為15元／瓶。12月18日起，因市場上「布洛芬」緊缺，藥店將其拆零銷售，先以85元賣50片裝，之後漲到85元30片。成本平均2.69元的布洛芬片被賣出折合每瓶283.3元，超過百倍，相當於之前售價的1888％。

市場監管部門認為，這家藥店的行為涉嫌違反《價格法》第十四條第（三）項“經營者不得有下列不正當價格行為：（三）捏造、散佈漲價資訊，哄抬價格，推動商品價格過高上漲”，對其立案查處。