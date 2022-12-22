數位資產管理平台Steaker本賽季成為台灣職籃PLG的贊助商之一，沒想到雙方才合作2個月，驚傳創辦人黃偉軒涉嫌吸金詐騙，日前遭到警方搜索約談，而PLG官方也在粉絲專頁發表聲明，宣布已經終止與Steaker合作關係。

Steaker在10月中旬宣布贊助PLG，釋出許多專屬球迷的優惠活動，希望攜手其它企業支持台灣籃球發展，也希望透過PLG的影響力，讓大眾認識Steaker，並促進雙方的用戶、消費者跨界交流。

有關黃偉軒被警方訊問一事，Steaker官網表示，「自FTX系統性風險事件造成對Steaker業務上的衝擊及損失後，創辦人Wilson Huang及團隊一直未曾放棄，試圖擬出方案幫助公司以及受影響用戶獲得補償，並且向 FTX 展開追償行動，更積極地規劃未來藍圖，期望以新推展的業務儘速幫助公司及本次受影響用戶脫離虧損開始獲利。」

PLG也發出新聞稿聲明，「由於11月發生全球第二大加密貨幣交易平台FTX聲請破產，原聯盟贊助夥伴Steaker也深受其害，在PLG與Steaker雙方溝通協調之後，聯盟已於日前終止和Steaker贊助合作關係。」