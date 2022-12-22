面對台灣低薪、高房價的社會環境，不少正值適婚年齡的青年族群，如果沒有長輩幫忙，想安心結婚跟買房成家，難度越來越高。一名男網友透露，哥哥目前在工地上班，收入比其他手足低了不少，所以父母決定把房子留給他，誰知嫁給醫生的姊姊得知後十分不滿，動不動就回家吵架，不禁感嘆「有夠貪婪」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「我哥長得不好看，學歷又低，私科畢業 現在三十五歲，加上身高169而已，之前工作不穩定，四、五年前開始在工地當工人，一個月五萬多。爸媽覺得，未來不管是相親認識女生還是只能一個人過，我哥都需要房子，而我哥買不起，決定把房子贈與給他，我是沒意見，但是姐姐很生氣」。

男網友提到，「我姐姐三類某系畢業的 今年三十三歲，在醫院上班，嫁給醫生，生活過得最好，住在老公的房子（婚後共同財產，價值四千萬），個人資產有五百多萬 （包含嫁妝＋存款＋老公贈與）。我讀法律系，研究所畢業後考上公務員，女友也是公務員，還沒買房，但是住南部，兩個人未來一起買房也沒大問題」。

原PO感嘆，「我姐過得很爽，也無後顧之憂，就算離婚還有幾千萬的財產可分，現在嫁給醫生有房住，自己還有五百多萬的資產，不懂為啥一定要貪爸媽的錢，我都不爭了，不知道他在爭什麼，有夠貪婪，還講話傷害爸媽，說爸媽重男輕女」。

（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「姐姐是不是覺得沒有他那份不公平」、「所以有的家人後來會撕破臉」、「姐姐有好工作，嫁的好，那是她自己努力的結果，跟父母財產分配是兩件事吧，你可以覺得不差那個房子，你懂得禮讓哥哥很好，但姐姐要求平分的話也沒什麼不合理的」、「是我也會不開心」。