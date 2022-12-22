受到美股大漲刺激，台股今（22日）以14323.04點開出，上漲近百點，隨後漲幅擴大至超過140點，權值股台積電漲8元，觸及467元，聯發科漲13元，觸及667元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆漲逾1%，電金傳產族群表現皆強勢。

美國即將進入耶誕假期，企業亮眼財報助威，美股連二紅，道瓊大漲526.74點（或1.60%）至33376.48點，那斯達克指數上揚162.26點（或1.54%）至10709.37點，標普500指數漲56.82點（或1.49%）至3878.44點，費城半導勁揚60.86點（或2.36%）至2644.50點。

台股21日一度漲逾百點，但午盤過後漲幅收斂，終場漲64.37點，收在14234.4點，成交值為2188.17億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超58.59億。自營商賣超36.96億，投信買超5.13億，外資及陸資賣超26.76億。