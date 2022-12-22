汪小菲的母親張蘭近期直播話題不斷，屢屢衝上熱搜頭條，先前才因「向太」陳嵐在直播間賣床墊，表示：「你們買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔。」疑似暗酸汪小菲。對此，張蘭在直播間暗諷陳嵐更年期到了亂發脾氣，雙方隔空交火。豈料事隔一日，在昨(21)日時傳出張蘭直播間遭罰停播1天，讓她直言：「罰的好。」

向太此前在直播中販賣床墊，提到：「買回去送人，分手後就別要回來。」被網友認為是在暗諷汪小菲。對此，有粉絲們在張蘭的直播中詢問她對於此事的看法。她指出人要相互尊重，別在直播中提及其他人。然而間隔沒多久，她便提起更年期話題，指稱：「更年期到了，不允許發瘋。」疑似暗酸向太。

此外，張蘭於昨(21)日在抖音上更新影片，內容指出自己的直播間因「誇大產品功效」被停權1日。對此，她直言：「罰的非常好。」更表示身為嚴以律已、以身作則的女性榜樣，必須控制好自身的言行，知道有些「詞彙」是不能脫口而出。

事實上，張嵐被停權後，便以小號開啟直播，模仿小虎隊唱跳多首經典歌曲。對此，粉絲們紛紛留言支持：「蘭姐從不怨天尤人，從自己身上找問題，怎能不成功」、「比某富太好多了。」然而，也有網友希望張蘭能夠更換直播風格，指：「快看膩了」、「已經能夠猜想出來她會怎麼回應。」