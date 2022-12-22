大陸觀察者網22日報導，香港特首李家超和澳門特首賀一誠21日到北京述職，向大陸國家領導人彙報港澳經濟、社會和政治等各方面的最新情況。香港、澳門市民關注通關、「港車北上」等事宜。

據《聯合早報》報導，澳門特區行政長官賀一誠20日稱，曙光已漸露，隨著人員流動限制逐步放開，博彩經營批給重新競投簽約完成，特區「1＋4」經濟適度多元發展戰略逐步落實，澳門將會進入疫後新的發展階段。他述職期間，將彙報澳門特區過去一年的工作和明年施政重點。

李家超20日表示，他很明白香港市民希望通關是普遍聲音，上京述職時會將目前香港的情況詳細報告。中央了解港人想通關，他強調要做好疫情管控，會盡力配合大陸措施。

自大陸優化防疫措施以來，香港社會有關入境檢疫放寬的消息滿天飛。據香港《頭條日報網》21日報導，早前傳聞明年1月9日是「吉日」，入境大陸有望放寬至「0＋3」，現在又有消息稱，將提前到明年1月3日放寬。

全國人大常委譚耀宗21日啟程前往北京出席人大常委會例行會議前表示，「相信通關在望」，希望及早做好準備工作。行政會議成員、經民聯副主席林健鋒分析稱，現在正處於通關前期準備階段，無論具體日子，大家都有合理期望，認為大陸即將放寬入境檢疫，因此是時候動手做好人手和硬體設定的前期工作，等大陸正式公布後就可以無縫接軌。

通關在望，「港車北上」也即將實行。香港特區政府20日發布「港車北上計畫」，香港特區政府表示，正與廣東省政府商討「港車北上」政策的實施安排細節，並根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取2023年第一季公布詳細安排，並於年內實施。相關負責人表示，特區政府與廣東省政府及大陸相關部門已敲定實施「港車北上」計畫的基本安排，包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗等。

計畫允許香港私家車可無須取得常規配額，經港珠澳大橋往來香港與廣東省；香港居民可以以商務、探親或旅遊為自駕遊目的，車輛入境後可連續停留不超過30天，每年在大陸累計停留不得超過180天。特區政府會繼續與廣東省政府緊密聯繫，以確定具體的實施時間，目標是儘快實施，便利香港市民以自駕方式經大橋北上，以推進粵港澳大灣區互聯互通。

全國政協副主席梁振英20日在社交媒體上表示，「港車北上」即將實現，便利香港居民以自駕的方式到廣東省進行短期商務、探親或旅遊，香港人包括青年人可以更方便地、自主地駕車北上，今後的格局、視野、事業發展空間和生活空間將大大拓寬。他認為，「港車北上」是繼高鐵「一地兩檢」後方便過境通關的重要舉措，必將進一步促進香港融入大陸國家發展大局，促進粵港融合發展，有重大的政治、社會和經濟意義。