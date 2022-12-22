「防疫女神」賈永婕，在台灣疫情嚴峻時，多次捐贈醫療物資，而她也經常在社群平台上分享生活日常，近日在許久未穿的外套口袋中翻出口罩及護唇膏，隨後詢問網友在口袋找到什麼，卻意外釣出一段「暖心事蹟」。

賈永婕昨（21）日在臉書上發文詢問網友「大家都會在久違的外套口袋中找到什麼呢？我找到很多的護唇膏還有去年用過的口罩」更附上幾個尷尬的表情符號，網友也紛紛回答「前幾天摸到兩張便利商店的刮刮卡2000飛了」、「我今年除了耳環、護唇膏，還找到300塊」、「前幾天找到1000元大鈔，本來以為是發票，超開心的」。

然而，其中一則網友回應，在口袋中找到父親帶了一輩子的戒指「這是父親遺留下來給我的回憶之一」隨後感謝賈永婕「感謝您捐贈的HFNC在父親病重時幫助過父親，感謝您的大愛」而她也回覆「謝謝」並附上雙手合十的符號，而這段故事曝光後，也讓網友相當心疼。

有名網友感謝賈永婕過去捐贈醫療物資幫助到他父親。(圖/截圖自賈永婕臉書)

事實上，賈永婕在去（2021）年疫情爆發後，幾乎天天往醫院跑，更四處奔波募資醫療器材，還成立「永婕美少女慈善協會」，而她當時募資捐贈的高流量氧氣鼻導管（HFNC），也就是醫護口中的「救命神器」，幫助了許多呼吸衰竭病患度過危險期。