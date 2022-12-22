從小在眷村長大的王偉忠是「戰酒黑金龍特窖陳高」的代言人，近日他與眷村風味餐廳「南村私廚小酒棧」合作，挑選他最愛的眷村年菜搭配特窖陳高，不論是紅燒魚或是佛跳牆，皆與陳高完美搭配，他更以凍飲、溫飲與常溫三種不同喝法來提味，同時也喚醒了他蘊藏懸念的眷村記憶，年味十足。

王偉忠在米其林餐盤推薦的眷村風味餐廳「南村私廚小酒棧」設宴，以眷村菜為主軸搭配「戰酒黑金龍特窖陳高」，王偉忠建議上菜前，可先以陳高加冰塊冰飲，搭配小菜十分開胃，待上了花雕雞砂鍋、乾鍋綜合這兩道菜時，可換搭凍飲陳高，純淨爽口，而當熱騰騰的鮑魚佛跳牆上桌時，則可搭配溫熱的陳高，堪稱絕配。

「戰酒黑金龍特窖陳高」，是金門酒廠與味丹企業聯手推出首款千元以下的陳高，承襲黑金剛陳高優良血統，選用金城廠 (老廠)中甕裝窖藏3年以上的酒基為主體，與坑道中酒齡5至10年的黑金剛陳高完美平衡酒體，與各式中華料理皆能完美搭配。

南村私廚小酒棧與金酒合作推出經典佛跳牆和戰酒黑金龍特窖陳高年菜組合，限量販售50組，4000元。（味丹提供）

南村私廚小酒棧的鮑魚佛跳牆向來是年節最受歡迎的外帶年菜，今年與金酒特窖陳高合作推出年菜餐酒組，限量50組，每組4000元，即日起可直接向南村私廚訂購。

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