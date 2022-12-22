從小在眷村長大的王偉忠是「戰酒黑金龍特窖陳高」的代言人，近日他與眷村風味餐廳「南村私廚小酒棧」合作，挑選他最愛的眷村年菜搭配特窖陳高，不論是紅燒魚或是佛跳牆，皆與陳高完美搭配，他更以凍飲、溫飲與常溫三種不同喝法來提味，同時也喚醒了他蘊藏懸念的眷村記憶，年味十足。
王偉忠在米其林餐盤推薦的眷村風味餐廳「南村私廚小酒棧」設宴，以眷村菜為主軸搭配「戰酒黑金龍特窖陳高」，王偉忠建議上菜前，可先以陳高加冰塊冰飲，搭配小菜十分開胃，待上了花雕雞砂鍋、乾鍋綜合這兩道菜時，可換搭凍飲陳高，純淨爽口，而當熱騰騰的鮑魚佛跳牆上桌時，則可搭配溫熱的陳高，堪稱絕配。
「戰酒黑金龍特窖陳高」，是金門酒廠與味丹企業聯手推出首款千元以下的陳高，承襲黑金剛陳高優良血統，選用金城廠 (老廠)中甕裝窖藏3年以上的酒基為主體，與坑道中酒齡5至10年的黑金剛陳高完美平衡酒體，與各式中華料理皆能完美搭配。
南村私廚小酒棧的鮑魚佛跳牆向來是年節最受歡迎的外帶年菜，今年與金酒特窖陳高合作推出年菜餐酒組，限量50組，每組4000元，即日起可直接向南村私廚訂購。
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