民進黨九合一大選大敗，黨內檢討聲浪頻傳，總統蔡英文昨(21)日在臉書指出，執政的人常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力。但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，「確實是我們應該去檢討和檢視的」。對此，前民進黨立委林濁水以「原來問題出在感受，不在對錯」諷刺蔡英文。

蔡英文昨在臉書指出，關於選後檢討，各界都有提出許多意見，無論與選舉結果有沒有直接關係，都是人民對執政團隊的心情及感受的總整理，執政團隊不能不警惕，所以要檢討、整隊、前進。蔡提及，執政的人常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力。蔡英文稱這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討和檢視的，「我們強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素」。

對此，林濁水今(22)日在臉書諷刺表示，原來問題出在感受，不在對錯。林濁水認為，蔡英文這番話透露出，「我沒有錯，你們也沒有錯，只是不幸我從總體觀點出發，你們從個體感受出發；我感到數據是溫暖的，你們對數據無感；我感覺論文門是正確的，你們卻對論文門冰冷」。