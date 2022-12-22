北市一名41歲陳姓男子去年與到友人家聚會喝酒，未料陳男醉後行為脫序，趁男友人洗澡時，猥褻醉倒熟睡的友人妻子。士林地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2021年1月間前往A夫妻檔家中聚會，3人喝酒聊天，後來隔日凌晨3時許A妻因喝醉先回房睡覺，A則去洗澡，未料陳男竟見A妻熟睡，趁機徒手猥褻A妻的胸部、臀部與下體得逞，直到A妻睡醒察覺異樣，調閱監視器才得知陳男犯行，憤而報警處理。

士林地院審理時，法官認為陳男只為了解決個人慾望，便猥褻喝醉之人，絲毫不尊重A妻的性自主決定權，念及陳男終於坦承犯行，以支付45萬元賠償與A妻達成調解，堪認已知悔悟，犯後態度尚佳。

法官表示，陳男並無前科，此次為一時失慮才犯罪，歷經此次偵審程序，應知警惕，無再犯的疑慮，故此次受行暫不執行較適當，依法予以緩刑，以啟自新；兼衡陳男的犯罪動機、情節與危害程度等一切情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並須依規定支付A妻45萬元賠償金。可上訴。

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