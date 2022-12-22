美國商務部本月15日將36家中國公司列入黑名單，包括中國最大記憶晶片製造商長江存儲等都被納入實體清單，經濟學人智庫（EIU）以「中國面對美國主導的晶片出口限制的選擇有限」為題撰文指出，美國此舉有效地切斷了中國獲得美國晶片技術的機會，預估中國短期內無法對美國的最新法規做出有效回應。

報導指出，美國這一公告對中國半導體行業又是一次重大打擊，以長江存儲為例，這家公司一直是中國努力減少對進口晶片依賴的重要貢獻者，其在10月被納入「無法驗證清單」，已損害其獲得生產設備的能力，現在再被納入實體清單將進一步削弱競爭力。

美國將出口管制擴大到長江存儲和其他上市實體，例如中國人工智慧技術公司寒武紀科技和旗下九家子公司全部入列。報導稱，美國以國家安全擔憂為由，將進一步削弱中國的半導體雄心，同時增加中國自給自足的緊迫性。

最近跡象更表明，日本和荷蘭可能很快加入美國的行列，對中方購買晶片製造設備祭出更嚴厲的管制。報導提到，儘管盟國對美國的單邊措施感到不安，但他們可能會遵守最新的管制措施，因為如果不遵守，恐被美國市場拒之門外，而這些國家的合作，將導致中國先進晶片的開發近乎全面被封鎖。

雖然中國向世界貿易組織(WTO)提起貿易爭端，但WTO功能不彰，大概也不會有任何效果，值得關注的是，中國數十年來促進本土晶片產業的努力結果喜憂參半，舉例一家成立於2014年的國有投資基金，已為供應鏈上的中國企業提供了超過3000億元人民幣的資金，然而，該基金培育的公司，包括長江存儲和中芯等都已成為美國的目標。

中國力拚晶片自主，但報導認為，有鑑於人才短缺以及該行業高度全球化和分散的性質，預計未來幾年中國的晶片能力將落後美國。