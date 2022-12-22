台塑長孫王泉仁8年前和日籍女星麻衣梅開二度，近年夫妻關係急凍，麻衣帶著兒子回日本生活，過起「偽單親媽媽」的日子。最近媒體報導，王泉仁與麻衣的離婚官司已經進入司法程序，王泉仁稱自己年薪約為450萬台幣，僅是一般上班族的標準，開價只給麻衣每月6萬台幣贍養費，消息傳開後，資深媒體人「莎莉夫人」發文表示，希望王泉仁的行為能擊碎女性的豪門夢想，更呼籲男性若想好聚好散，千萬別小氣。

莎莉夫人最近在臉書以「錢會為你做人」當標題，談論對於富豪王家子孫的離婚官司感想，她表示王泉仁自曝年薪後，讓許多人相當驚訝，「周旋、玩樂在眾女子之間時，他是花錢不手軟的富三代；要分手、離婚時，他突然說自己『只是一般的上班族」』」，藉此可知，想分手或離婚時，經濟條件較好的一方千萬不能吝嗇，「錢給得夠不夠，是關鍵」。

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

莎莉夫人直言，許多網友過去就常看到她表示「麵包」的重要，可以勇敢追夢、追愛，但一定要有「麵包」作為支柱，「我不是個生性天真浪漫的人，生活的考驗與作為一個照顧者的磨練，讓我深刻體會到『錢』的重要性」，「錢可以幫你做人，你可以大手筆地幫助弱勢或在接受別人幫助後，做出等量的反饋。有『錢』幫你做人，會讓你看起來比別人心胸寬大，因為你沒必要錙銖必較。」

見此，有網友回：「經歷一些事情後，我真的體會到，『錢不是萬能的，但是沒有錢萬萬不能』，沒有足夠的麵包就不會有浪漫的愛情」，莎莉夫人回應：「錢，可以製造浪漫」，另有人說：「連富豪老公都不能保障離婚老婆跟小孩的生活費，更凸顯女人要有賺錢的能力」，她回應：「這則新聞讓人驚訝的是，王先生不是『假』富豪，而是真正的『富三代』。『富三代』都可以告訴妳，離婚只能負擔每月6萬元新台幣的贍養費，這真的可以打碎某些未婚女子的門夢嗎？」。