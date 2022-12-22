近日有網友分享鄰居阿嬤想給他500萬，拜託原PO在她死後每年能祭拜她，引起網友討論。對此，律師蘇家宏表示，如果願意承擔阿嬤的遺願，其實可以答應阿嬤的請求，且可透過3招避免麻煩。最簡單的就是請阿嬤立遺囑，寫清楚在阿嬤死後將可繼承500萬遺產，但是必須要履行祭拜的義務；也能透過附負擔的贈與契約書或祭祀信託契約，既能完成阿嬤的願望，在領取500萬的時候也沒有疑慮。

一名網友近日在臉書社團《匿名2公社》分享，鄰居阿嬤90多歲了，最近想把500萬的存款通通都給他，因為阿嬤沒結婚，也沒有子女可繼承遺產，因此希望原PO收下這筆錢，能在她過世後，在清明節和忌日祭拜她，但該網友擔憂後續恐有麻煩，因此便狠心拒絕了對方，引起網友熱烈討論。

律師蘇家宏則在臉書上解釋，若原PO願意承擔阿嬤的遺願，其實可放心接受那500萬，因為對阿嬤來說這是幫了她一個天大的忙，因此很願意將500萬的存款給願意承擔的人，且如果阿嬤沒有財產的繼承人，按現行法律規定，阿嬤死後，所有的財產將會進國庫。

蘇家宏指出，該網友可能會擔心，如果他收了500萬元，阿嬤的遠親會不會對他提出訴訟，但其實有3個方案可有效避免這樣的狀況發生。首先就是請阿嬤立遺囑，現在這500萬元仍在阿嬤名下，既然阿嬤希望原PO做的事是在死後才需執行，不妨立遺囑寫清楚，既可減少糾紛，也不用先把500萬交出去。

蘇家宏表示，除了立遺囑，也可以立「附負擔的贈與契約書」，如此一來，原PO可以先拿到500萬元，但阿嬤死後必須按照契約規定，每年準時替阿嬤拜拜，若做不到就要把阿嬤的500萬財產捐出去；最後則是可以設計祭祀信託契約，將阿嬤把500萬元交付信託，受益人每年清明節和忌日祭祀，每次可拿到5萬元，如此一來，就可以確保阿嬤在未來50年都可以得到完整的祭祀。