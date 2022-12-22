紡拓會針對「紡織品精緻縫製技術」投入關鍵研發與專利國際佈局，本周發表二項研發成果，「滴水不漏-Texbonder 聚酯同質防水貼合」及「微觀縫跡-車縫瑕疵全現」等技術應用。並展示彈性聚酯同質熱熔膠材與紡織品無縫貼合產品應用，以及縫製生產製程所研發的智慧縫製瑕疵檢測成果應用，期協助國內紡織成衣業者，發展跨業技術交流與鏈結，提升我國紡織產業整體競爭力。

紡拓會發表全球首創研發的紡織品縫製特用貼合材-聚酯同質防水貼合技術，解決傳統無縫貼合紡織品不易回收再利用的問題。紡拓會Texbonder 研發團隊開發出具環保和可持續性的Mono-material創新設計，提供聚酯同質的綠色防水熱熔膠材，賦予紡織服裝的高耐用度和可回收重複使用性，減少塑料的使用，降低對環境的影響。

該項技術是一種由聚酯材質製成的熱熔膠膜，可為功能性紡織品的黏合，提供兼具柔軟、彈性、耐用，且完全可回收的解決方案。同時Texbonder防水系列，具有良好的耐寒性能，以及優異的物理與機械性質，特別適用於高附加價值的紡織終端產品，例如耐寒的航海服系列、極限氣候競速的滑雪服、水域工作場合的離岸工作服，以及高度風險工作環境的警示安全服。這項技術可立即協助紡織業佈局聚酯紡織品永續產品開發，呼應全球減碳議題及2050年淨零排放的市場趨勢，減少塑料廢棄物對環境的影響，邁向減碳、淨零碳排的開發與應用。

因應智慧製造時代的來臨，驅動智慧縫製技術的發展，成衣服飾品的車縫瑕疵影響到產品的品質，但目前業界仍採以人工目測，檢測效率低、漏檢率高，加上車縫瑕疵基礎資訊研究不足，限制智慧化縫製品質檢測的發展。為推展車縫瑕疵辨識技術發展，紡拓會投入單針雙線、雙針三線，至現階段的三針五線縫製技術研究，獨步國際首創縫跡品質標準化與數位化圖像特徵，建置針步縫跡瑕疵特徵數位圖像，分析車縫瑕疵肇因與解決方案，並投入車縫瑕疵自動辨識研究與瑕疵肇因回饋系統開發，藉由人工智慧代替人工目檢，即時發現和控制車縫瑕疵，降低返修成本、提高生產效率，以數位化技術精進車縫生產線，創造智慧縫製的新願景，提升台灣廠商的國際競爭力。