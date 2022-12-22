永齡基金會創辦人郭台銘指台灣沒有BNT次世代疫苗，讓他的母親無法接種，並在臉書寫下「禽獸食祿」等16字批評政府，衛福部長薛瑞元對此先回應「聽起來很像是BNT的推銷員」，被罵後，昨晚急開記者會改口稱話說得太重，親郭友人則說並非針對任何人，不必對號入座，對此，薛瑞元今天再回：「我也沒有對號入座」。

衛福部長薛瑞元昨天先說，郭台銘一番話「聽起來很像是BNT的推銷員」，還反諷：「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」國民黨立委齊轟，執政傲慢原形畢露，政府拿納稅錢護航高端，怒斥民進黨才是高端門神、採購員、推銷員、業務。

對於被批是高端門神，薛瑞元今天老神在在表示，高端目前所有疫苗已經屆效且銷毀了，也就是說，目前國內已經沒有高端疫苗，也就沒有銷售的問題。

對於上海復星昨晚發聲明表示，未來合約都可以改成可以換成次世代疫苗，未來是否要再購買BNT雙價疫苗？薛瑞元表示，上海復星12月4日已經向台灣提交兒童次世代疫苗的緊急授權EUA，目前也已經在審查當中。不過現在和BNT所有的合約已經履行完畢，未來是否再買，「歡迎他們準備」。

親郭人士對外表示，郭台銘在臉書上「禽獸食祿」並非是要針對誰，請外界不要對號入座，薛瑞元回應，「我也沒有對號入座」，並說，商業上面的策略本來就是有很多轉折，不像國家政策往往要轉彎比較困難，但生意人做轉變，就會非常有彈性。」