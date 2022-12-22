搭上全球歡慶耶誕熱潮，警察大頭娃娃深入校園當起「耶誕老公公交通宣導大使」，小朋友一一上前要求跟大頭娃娃「Give me five」，並藉此寓教於樂讓學童從小養成正確過馬路交通安全觀念，守護學童平平安安長大。

今年台中市北屯國小與中市二、五分局共同舉辦耶誕節活動，日前在觀賞彩虹愛家生命教育協會「疫情有藍天」音樂劇後，多位家長們扮演耶誕老公公粉墨登場，突然間隱藏版「警察大頭娃娃耶誕老公公」現身，讓參與的師生們帶來驚呼連連，甚至引起騷動。

過程中與學童們熱烈互動發放禮物，同時利用機會講述學童路口安全觀念，「行人穿越道上不滑手機、不聊天」、「穿越路口退後3步停等」、「遵守行人號誌-紅燈停綠燈行，秒數不足不急著過」等等交通安全常識，發送小禮物同時，也讓現場歡樂氣氛嗨到最高。

台中市二分局參與北屯國小耶誕節活動，期間警察大頭娃娃扮耶誕老公公現身，與師生互動，並宣導交安。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

一名參與的女學生表示，很高興、很興奮，平時已經很難得看見警察大頭娃娃出沒，沒想到大頭娃娃還扮耶誕老公公來到學校，還跟大家互動玩遊戲，真的超級開心。

台中市警二分局分局長陳家銘表示，兒童死傷原因首位是「交通事故」，其中竟有六成跟任意穿越馬路有關，透過這次友善互動、寓教於樂的機會，讓學童從小養成正確過馬路交通安全觀念，更希望將此觀念傳達給家長，在警察大頭娃娃耶誕老公公陪伴下，一同享受耶誕節的幸福氛圍，也讓大夥兒度過平安又暖和的耶誕節。