花蓮一名86歲的詹姓老婦長年有膝痛與腰痛問題，經骨內注射治療，膝蓋與腰部從坐下到站起過程都不會感到疼痛，甚至還能自行開車上街買菜，讓她相當開心。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名86歲的詹姓老婦左膝蓋積水嚴重，儘管抽出水來，過一陣子仍持續發炎，她只要從坐姿到站起時，就會因膝蓋疼痛到不敢走路，加上其腰椎間盤嚴重退化壓迫神經，腰痛讓她食不下嚥，更瘦了7公斤，最後經骨內注射治療，膝蓋與腰部從坐下到站起過程都不會感到疼痛，甚至還能自行開車上街買菜，讓她相當開心。

慈濟醫院麻醉部疼痛科主任王柏凱主任表示，類似詹婦這樣的膝關節疼痛的個案不算少見，她屬於一般的膝蓋退化，由於軟骨都在，沒有到達需換人工關節的程度，且其關節穩定性不差，經安排替詹婦進行核磁共振檢查，發現其脛骨（小腿骨）近膝關節處有骨頭內的微小骨折，一般X光看不出來，也無法針對微小骨折作手術固定復位，多半只能被動休息、穿戴護具及疼痛時吃止痛藥物，等待骨頭自行修復，一般需要數周時間，但也有個案超過一年也無法修復。

醫護團隊考量詹婦年紀較大，身體修復能力差，加上膝關節需承受身體重量，組織修復更加不易，便與詹婦及其家屬討論，決定改以新引進療法「骨內注射」改善膝蓋的疼痛，亦即透過直接注射患部來修復受損部位。

詹婦的左膝經注射7天後，疼痛慢慢減輕，恢復一天比一天好，不僅能自由活動，上下樓梯也沒問題，讓她很高興，直到近期左膝感到些微疼痛，再度回診做骨內注射治療；詹婦笑說，這次治療能讓她維持10個月感到不痛已非常滿意，回診治療就當作是「進廠保養」。

詹婦因年紀漸長，除了膝蓋疼痛，另也出現「下背痛」的問題。詹婦兒子指出，母親3年前因腰椎椎管狹窄壓迫神經，讓她腰痛難受到吃不下飯，也走不了路，甚至坐著痛、站著也痛，吃止痛藥也無法緩解，嚴重時只能躺在床上至少22小時，期間還瘦了7公斤。許多醫師都建議透過開刀改善腰痛，但母親擔心開刀手術風險及可能復發的後遺症，遲遲不想手術。

王柏凱指出，詹婦腰椎間盤嚴重退化，因神經孔過小壓迫到神經，導致左邊坐骨神經痛，當時做了硬脊膜外注射、增生療法等治療，疼痛雖明顯改善，但效果只能維持約3個月，由於她的膝蓋因骨內注射明顯改善疼痛，經討論後，決定腰椎治療加入骨內注射治療，改善腰痛問題。

詹婦今年7月在腰椎處進行骨內注射治療後，目前已有5個月沒感到腰痛，讓她感到相當開心。