★類股

標普500指數11項類股中全部收紅，其中，能源與工業漲近2%最大，金融、IT、公共設施以及電信等多數漲幅都超過1.5%，日常生活用品類也上漲0.8%左右。

★重磅股

僅特斯拉收跌0.17%，再刷新至少兩年新低。元宇宙Meta再漲超過2%，亞馬遜收漲近2%，蘋果也上漲超過2%，脫離半年低價區。微軟和谷歌母公司Alphabet上漲約1%，奈飛收漲超過3%。

晶片族群普遍走高，英特爾上漲超過1%，AMD大漲4%，Nvidia上漲2.6%，剛公布財報的美光也小漲1%。

★焦點股

晶片大廠美光因受惠於個人電腦市場好轉，故帶動晶片需求增加，上季營收約38億美元上下，較市場預估37.5億美元稍高。同時，每股虧損約在0.72至0.52美元，市場預估為虧損0.3美元。至於第一財季每股經調整盈餘為4美分，優於市場預期，營收為40.9億美元，低於預估41.5億美元。同時，集團明年將裁員約10%。美光股價盤後一度下跌超過2%，今年迄今更是暴跌45%。

美國大型郵輪集團嘉年華公布財報，上季每股經調整虧損0.85美元，優於市場預估虧損0.87美元，營收更是增至38.4億美元，去年同期為12.9億美元，不過卻低於預估值39.1億美元，股價一度大漲8.5%。

據傳，特斯拉將暫停招募新人並進行新一輪裁員。特斯拉告訴員工，公司正暫停找人，預計在下一季裁員。

收漲2.34%的達美航空，預計最快將於2023年初開始，在機上推出免費無線網路。

通用汽車表示，計畫將在北美召回14萬輛雪佛蘭Bolt電動車，其中近12萬輛在美國，兩萬輛在加拿大，不過，股價還是上漲約2%。

★台股 ADR

台積電上漲1.52美元或2.01%，收77.14美元，換算台股價格為473.78元。

聯電上漲0.20美元或2.95%，收6.98美元，換算台股價格為42.87元。

日月光上漲0.22美元或3.50%，收6.51美元，換算台股價格為99.96元。

中華電信上漲0.14美元或0.39%，收36.25美元，換算台股價格為111.32元。