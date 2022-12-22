全球工業物聯網領導廠商研華(2395)，攜手大佳國際投資股份有限公司、工研院，在經濟部技術處的補助之下，共創成立佳研智聯股份有限公司(佳研智聯)，成為提供海外智慧製造輸出服務的之大型系統整合商，協助海內外台商在有智慧工廠、智慧倉儲、節能減碳需求之產業升級，並建構智慧機械所需數位轉型訂閱制軟體服務，打造雲端服務解決方案領導品牌。

研華投資佳研智聯約4000萬元、持股約40%，除了台灣，更瞄準海外，目前著重東協市場，今年六月成立近半年來已陸續拿下海內外訂單，佳研智聯總經理表示，第一年營業額目標即為6000萬元，未來若發展順利，研華董事長也提到，佳研智聯亦會走上IPO計畫道路。

經濟部技術處副處長林德生表示，自2017年開始，經濟部和機械公會合作，委託工研院等法人單位推動智慧機械雲計畫，投入超過六億元預算，這三年來已協助國內許多業者轉型並開拓新的服務模式，讓法人單位和學校研發的技術，能更快速的在產業落地。包括日前工研院和中華電(2412)海外分公司簽約合作，將結合5G專網技術，協助產業將生產能量輸出東協國家，搶攻新南向市場，強化國際競爭力。機械雲計畫更進一步，由工研院、研華科技與大肚山基金會共同合作，衍伸新創公司「佳研智聯」，期許未來協助產業更順利的導入工業務聯網相關應用，促進拓展海外產線，為國際化的營運服務打下良好的基礎，更能朝向2025年突破2兆元目標的機械產業願景邁進一大步。

研華科技暨佳研智聯董事長劉克振表示，研華近年致力打造應用與產業互聯互通的全新AIoT生態體系，並朝共贏互相增力之共創模式與生態系協力推進。此次與大佳國際投資、工研院攜手共創「佳研智聯」即是在對的時間建構可合作生態系的最佳示範與實踐。研華將透過自身在物聯網硬體優勢以及工業物聯網雲平台WISE-IoT的應用經驗，整合工研院在智慧製造核心技術如機械雲與智慧製造技術驗證場域的能量，提供海外台商從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

大佳國際董事長廖紫岑表示，佳研智聯承載的是我們台灣自主研發的各種軟硬體解決方案，領域涵蓋了智慧製造、智慧城市、智慧交通、智慧醫療等範疇。這艘新創艦隊首波航向的目標是新南向，在這個打群架的時代，SI扮演的不只是技術的整合，更是新南向國家隊團隊的整合。在整合過程中，財團法人大肚山產創基金會以政策對接、產業媒合輔導的角色，加上工研院的軟體與國產設備優勢，結合研華的關鍵組件以及自動化系統，共同成立了佳研智聯股份有限公司，英文名稱為Expetech，Expetech是Expedition與Technolog兩個單字的結合，展現了透過創新技術優勢進行海外拓荒、探險新市場的目標與願景。

工研院資深副總暨協理胡竹生指出，目前已經可以看到台灣技術的優勢和南向市場的機會，工研院協助成立佳研智聯透過數位模擬、AI，導入智慧製造，可提升機台效率和精度，進而達到節能。工研院也開發機械雲服務，類似工具機版Android平台，只要透過機上盒，便能讓所有軟體與機台相容，一解過去機台規格與軟體不合的困境。未來更將在永續環境領域，透過製造、感測、物聯網等技術，快速布局全球，對接市場需求，協助產業邁向智慧製造。

佳研智聯總總經理羅佐良博士說明，佳研智聯不僅承接研華科技與工研院的軟硬實力，更有財團法人大肚山產創基金會為基底，將素有台灣機械的黃金廊帶資源帶入團隊，作為助攻海外智慧製造輸出服務的最佳利器之一，以金屬加工領域專業、工具機整合、雲端應用平台，以及製程管理軟體整合等方案，提供東南亞國家大型服務標的，從單機到整廠智慧升級套餐式服務。

佳研智聯公司已於今年六月正式登記成立，由研華科技董事長劉克振擔任該公司董事長、大佳國際董事長廖紫岑擔任副董事長、原工研院智機中心智慧製造技術組組長羅佐良博士擔任總經理，並由研華科技支援公司業務與行政管理資源。短、中期將優先鎖定台灣機械、傳產、電子產業，以及小型系統整合商作為目標客群，提供包含機聯網、自動化產線、產線控制技術／技術授權與整廠服務導入等方案，長期則聚焦海外、中大型系統整合商，提供軟體技術合作／授權與服務模式授權等服務。