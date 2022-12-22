隆銘綠能(3018)經營權大戰，兩派人馬互開臨時股東會，12月23日原本獨董施芸婷、成昀達預計召集臨股會，但商業法院昨日做出裁定，禁止獨董召集臨股會，使得明天臨股會喊卡。公司昨晚也發布重大訊息，表示已接獲獨董通知，將依法院執行命令依法辦理。陽明春天投資法人代表、兆紳管理顧問董事長劉兆生表示，目前隆銘綠能營運停擺、股票暫停交易，對投資人造成很大的傷害，未來將持續進行溝通，希望紛擾可以盡快落幕。

隆銘綠能雙方相互搶開臨股會，公司派方面預計明天召開，另一派則預計2月10日召開，主要都是全面改選董事。第一場公司派獨董召開的臨股會，非公司派陣營日前以陽明春天投資名義，向商業法院聲請定暫時狀態處分，商業法院判決書指出，這次由獨董召集的臨股會，並非為隆銘公司利益，且在無必要情形下召集臨股會，與法規的召集要件不符，故依商業事件審理法第64條第1項、民事訴訟法第538條第1項之規定，禁止12月23日臨股會召集。

劉兆生指出，為使隆銘綠能營運回復正軌、公司股票恢復交易，包括溫雅貴、彭國倫等董事，也表達願意共同出席接下來的董事會，討論通過隆銘今年第3季財報、撤銷召集明年2月10日股東臨時會等事宜。