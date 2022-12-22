馬來西亞女星李元玲是知名鋼琴家李雲迪徒弟，高超琴藝被封為「鋼琴女神」，加上32C火辣上圍和魔鬼身材迅速走紅，時常在社群平台上分享彈奏鋼琴影片及健身紀錄的她，近來曬出身穿短版上衣露出沙漏腰的美照，讓網友看得驚呼連連。

李元玲在社群上分享絕美街拍照，只見她手上拿著冰咖啡，標緻的絕美臉蛋讓人賞心悅目，上半身穿著露腰長袖，除了胸前雪白肌膚一覽無遺，側身面向鏡頭時，纖細的「沙漏腰」更是驚為天人，彷彿風一吹就會直接折斷，可見她對於自我體型的維持相當嚴格控管，才能擁有這般火辣身材，此貼文也吸引9.3萬人按讚朝聖。

但仍有不少網友認為李元玲狀態過瘦，紛紛留言：「太瘦了，少了點豐腴感，以前的你带點肉感比較好看」、「腰瘦的可怕」、「有點瘦 健康最重要 」、「火柴人不好看 」，不過也有不少人讚賞她的外貌及身材：「這是我看過最美的線條」、「天使容貌及魔鬼身材」、「太完美的美麗小蠻腰」、「越來越年輕漂亮」、「夭壽，這小蠻腰」。

李元玲先前看到關於身材趨勢的文章，文章中提到纖細曲線將再度流行，她提醒所有人「不要盲目的跟隨潮流」，畢竟每個人體質不一樣，重要的是要舒服，健康為主，畢竟不是每個人都為時尚而活，不是每個人都需要瘦得褲子低腰得快掉下去才算美，更呼籲所有人要注意均勻飲食及適度運動。