新竹縣一名39歲的吳姓單親媽媽獨立扶養11歲兒子，日前因積勞成疾引發腸胃大出血，送醫後不治身亡，母親驟逝後，男童暫時由姑姑照顧，懵懂的孩子面對突如其來的噩耗，趴在冰櫃上喊著「媽媽起來」，場面令人十分鼻酸。

新竹單親媽過勞「吐血身亡」！獨留11歲兒趴冰櫃哭喊：媽媽起來。(翻攝自臉書)

住在新竹縣尖石鄉的39歲的吳姓單親媽媽家境清寒，平時靠打零時工為生，家中環境十分簡陋、牆壁斑駁，屋內並沒有什麼家具，睡覺也只是在木板上打地鋪。

由於工作不穩定，吳女為了照顧兒子生計，收入僅飽足勉強過活，但也因此積勞成疾，日前突然腸胃大出血、吐血，送醫急救後仍宣告不治，由於生前沒有留下多餘積蓄，11歲男童沒有能力處理母親後事。

目前男童由田姓姑姑代為照顧，但面對龐大的身後事費用，姑姑本身經濟條件也不好，也無能為力，只能在網路上發起募款，更憂愁未來該如何能給男童好的照顧與生活。

男童一夕之間與母親天人永隔，突如其來的噩耗讓他在靈堂內崩潰大哭，更被目睹趴在冰櫃上對著母親的冰冷的遺體哭喊「媽媽起來」，而姑姑只能安撫弟弟說「媽媽累了、睡著了」。

貼文曝光後許多善心人士湧入捐款，募集到的金額已足夠單親媽喪葬所需的費用，還有多餘款項可以作為男童未來的生活教育費，家屬相當感謝各界愛心人士的幫忙。