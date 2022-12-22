今日（22日）是24節氣裡的「冬至 」，命理老師謝沅瑾臉書粉專中分享，在「冬至 」當天吃湯圓 、餛飩、水餃，象徵招來好運與財運，另外也會拜宅神、地基主祈求家宅平安與好運，除了準備日常飯菜之外，也會備水果、兩杯酒或茶水、兩副碗筷及紙錢，擺在廚房連接後門的地方，朝後門往屋外拜地基主。

謝沅瑾也特別提醒生肖牛、生肖羊的人，整體運勢和事業運雖不錯，但需注意過勞，導致身體健康出狀況，至於生肖虎、生肖猴的人因今年犯太歲，雖已到年尾，處理任何事情仍需特別注意，避免與他人發生爭執、摩擦，招惹血光之災上身。

謝沅瑾提到，生肖龍、生肖豬的人，在冬至之後整體運勢不錯，將有貴人提攜財運沖天，生肖蛇的女性與生肖雞的人在今年整體運勢都有所提升，可以好好把握，生肖羊與生肖兔的人則是注意投資失利，導致荷包失血，另外生肖蛇的男性若本身經商，在農曆年前保守為上，避免擴大投資招致損失。

謝沅瑾說，冬至算是小過年，因此有「冬節大如年」一說，全家聚在一起的團圓重要節日之一，這一天大家通常會煮湯圓或有包餡「圓仔母」食用「補冬」，大人吃了甜甜蜜蜜，小孩吃了健康趕快長大；或是煮餛飩、水餃，象徵招來好運與福氣及招財；另子女若想替父母守歲延壽，選在這天吃豬腳麵線、或是比較晚睡。

謝沅瑾指出，冬至前後遇到「四離日」，易諸事不順遂，在這時通常不太會下重大抉擇，如簽約、婚嫁等；由於這時氣溫驟降變得特別冷，假設身體素質沒這麼好的長輩，要更注意健康與養生，避免誘發心血管疾病，導致生病，嚴重甚至變成生死關卡。