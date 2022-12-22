國防部上午表示，今(22)日迄上午9時止，偵獲共機39架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有30架次共機逾越海峽中線，最特殊的是，今年才首度亮相的大陸運油-20空中加油機首度出現，且飛往台灣東南空域，疑似與各型戰機進行空中遠航組合演訓，顯示解放軍空中加油技術及能力迅速提升，未來作戰航程將大幅增加，值得我方密切注意。

歷年首見！28架次共機大舉侵擾東南空域，最新空中加油機首現蹤。(國防部提供)

包括殲-16、空警-500、轟-6及運油-20等各型機種28架次，昨全數飛往台灣東東南空域，數量之大歷年首見。顯見解放軍空軍正有計畫性的進行最新型加油機的遠航空中加油訓練。

據了解,解放軍新型加油機運油-20在今年8月26日首度於航空展中公開亮相，但實際上早在5月中俄聯合戰略巡航時，運油-20便已部署。 從中方空軍公開的影片可看出，殲-16戰機和轟-6K轟炸機都參予演訓，當時運油-20透過翼下加油吊艙，為殲-16加油。