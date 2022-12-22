國內知名產銷履歷檸檬業者軒禾農產品運銷合作社與美國簽20年長約，屏縣府、農委會也辦理多場記者會廣為宣傳，但僅2年就傳出倒閉，許多廠商陸續未收到款，合作社大門也深鎖多時。問及軒禾對農委會而言是否還是成功的案例，農委會主委陳吉仲表示，農委會只負責政策，其他請自行向軒禾詢問。

屏東縣軒禾農產品運銷合作社以產銷履歷檸檬起家，負責人林軒禾返鄉後，配合農委會「檳榔廢園轉作」來推動產銷履歷的檸檬栽種與收購，尤其在2019年於美國贏得檸檬汁盲測冠軍，之後接到美國電商的訂單，以每年出口15櫃為目標簽約20年。

對此，屏東縣長潘孟安大讚「這不是MOU，是貨真價實的訂單！」農委會主委陳吉仲去年也辦理記者會推廣，現場由林軒禾來代言產銷履歷。

雖然軒禾合作社與美國簽約20年創下壯舉，但簽約至今才2年多就傳出合作社周轉不靈倒閉，合作社更已被銀行查封，農糧署自2019年到2022年已補助軒禾合作社新台幣445萬，包含冷藏庫、堆高機、打包機等。

針對未收到款的農民提供任何救濟，農委會主委陳吉仲今(22)日於立法院經濟委員會受訪表示，軒禾合作社主要收購契作農民的檸檬，現在需要轉介到其他合作社或農民團體，全國的農會、合作社等都在加速冷鏈自動化與機械化，讓所有農民團體扮演和契作農民收購、提高農民收入的角色，農委會會全力協助。

媒體問到，軒禾和美國簽20年檸檬汁長約，結果2年就傳出倒閉，對農委會而言是否還能算一個成功的產銷履歷案例？陳吉仲僅表示，這種個別公司的事要自己去問軒禾，農委會只負責政策的部分。

軒禾的財務問題是否因為規模擴張太快所致？農糧署副署長姚志旺受訪表示，不排除有擴張因素，但也可能是投資其他的產業，宣禾如果想東山再起就要給年輕人一個機會，待財務問題解決後農委會願意對其提供輔導，但前提是財務問題必須先解決。

姚志旺透露，透過管道與負責人林軒禾的家人聯繫，家人轉述林會出來面對問題，只是近期情緒有些不穩。