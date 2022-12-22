南韓男歌手兼演員李路（이루）是資深男歌手太真兒的兒子，當年憑著父親光環出道後，也憑著自己的努力順利在演藝圈中獲得矚目。不料，19日卻傳出他載人還酒駕，「情歌王子」形象瞬間跌入谷底，沒想到後來又有媒體爆料他其實早在9月就曾疑似酒駕被抓，甚至還找人頂罪，引起外界撻伐，也讓他的父親太真兒相當難堪。

李路在本月19日傳出酒駕，撞上漢南大橋的護欄，甚至在現場冒起陣陣濃煙，造成漢南大橋附近的江邊北路交通大癱瘓，塞了近1小時才得以緩解，而當警方到場時他才醉醺醺地下車接受檢測，沒想到檢測結果竟達到吊銷駕照的等級，讓他當場被帶回警局，之後也將遭到法律的制裁。

不過，根據南韓媒體的報導，這已經不是李路第一次酒駕，今年9月5日的凌晨，他就被人目擊疑似酒駕上路遭人檢舉，警方隨後找到他，並將他與身旁的女性友人帶回警局偵訊，但事後女友人卻堅稱「車是她開的」，疑似代人頂罪，警方為了釐清狀況只好調出餐廳附近的監視錄影器，也確實看見李路喝到醉醺醺並坐上駕駛座的畫面，但經過韋德馬克公式（Widmark Formula）計算後，李路的酒測值並沒有達到酒駕標準，因此案件沒有成立。沒想到事件才經過短短3個月，李路又重蹈覆轍，雖車禍現在無人傷亡卻也造成交通混亂，護欄及車子都嚴重受損，李路也因此受到眾人撻伐，演藝事業全毀。

諷刺的是，李路的爸爸太真兒憑著當年的天王優良形象，成為政府多年來的優良駕駛宣導大使，如今兒子竟酒駕上路讓他相當慚愧，對外始終保持緘默。有知情人士爆料，太真兒自從知道兒子出事後就不接任何電話，看起來打擊相當大，也認為自己沒臉出現在大眾面前唱歌了。

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