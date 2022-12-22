蛋白質是細胞的主要成分，現代人相當注重蛋白質攝取是否足夠，但家醫科醫師提醒，蛋白質雖是非常好的營養素，但就如同其他營養素，過多和過少都不好，若蛋白質攝取過多，可能會使脂肪增加、脫水、電解質流失，更會增加肝臟負擔，若肝臟功能不佳，還會影響影響大腦功能。

家醫科醫師李思賢在其臉書專頁上表示，過度攝取蛋白質是有可能讓人增加脂肪的，因為過多的蛋白質會走脂肪合成的路徑，即多於身體能消耗的蛋白質會轉換成葡萄糖，這些葡萄糖就會被身體以脂肪的形式貯存起來，因此造成脂肪增加。

此外，過度攝取蛋白質也會造成「脫水」和「電解質流失」，因為身體要排除掉多餘蛋白質代謝的含氮廢物是需要水分的，水分的流失也會帶走一些身體需要的電解質。

值得注意的是，過多的蛋白質代謝會產生一種毒性很強的含氮物質「氨」，須由肝臟細胞代謝為較無毒性的「尿素」，所以過多的蛋白質會造成肝臟的負擔，一旦肝臟無法代謝氨，氨經由體循環進入腦部，影響腦部功能。