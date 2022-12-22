一名匈牙利正妹Nora表示，因為喜歡瑜珈而到印度擔任瑜珈老師，在當地遇到很多男生搭訕，讓她不敢一個人到非觀光景點的地方旅行，直到在工作時遇到台灣男生Billy，兩人變成旅行夥伴，後來她隨Billy一起回台灣，兩人在台灣創業、結婚生子，她開心地說，「謝謝Billy拯救我對獨自旅行的恐懼，也高興因為瑜珈讓我在台灣找到新的家人。」

不要鬧工作室昨（21）日於YouTube上傳最新影片，Nora表示，她的興趣是瑜珈，瑜珈對她來說就是人生，所以一直想到印度。2017年她獨自到印度旅行2周，在班加羅爾找到一間很棒的瑜珈中心，讓她大開眼界。

Nora指出，印度之旅結束回到德國後，她對印度念念不忘，2018年她決定到印度當瑜珈老師，經過一個月受訓後，開始獨自在當地旅遊，她大多在果阿邦、孟買等觀光城市停留。她說，女生要獨自旅行真的很不容易，在印度常遇到男生搭訕、偷拍她的照片，讓她很崩潰，直到某天她在工作的瑜珈中心遇到台灣男生Billy，兩人變成朋友後經常一起旅行。

Nora表示，某次她去斯里蘭卡旅行，回到瑜珈中心的第一天，Billy突然對她說，「現在開始妳可以去世界任何的角落，因為我要跟妳一起去。」兩人穩定交往一年後，Billy想回台灣創業，她也決定跟Billy一起來台，並支持他的夢想。

Nora說，很感謝Billy變成她旅遊的好夥伴，拯救她對獨自旅行的恐懼，兩人回台灣後不僅創業，還結婚生子，「我很高興因為瑜珈，帶領我到台灣找到新的家人。