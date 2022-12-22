投資房產保值抗通膨 置產「福鄉心匯」成首購族首選

位處桃園青溪特區的「福鄉心匯」銷售倒數，基地位於中央街上，主推最後3房、4房，鄰近河岸，享桃園車站站前商圈機能，預計2024年第一季完工。現場專案表示，大環境缺工缺料導致房價上漲，而升息與通貨膨脹使買家冷靜，此時更應好整以暇調整心態，危機入市選擇預售屋投資是關鍵，加上「福鄉心匯」訂簽金額便宜，門檻低能夠使首購族入場。

桃園清溪特區被稱為桃園區最後一塊大型重劃區，「福鄉心匯」位於該區中央街上，熱銷倒數最後3房及41-48坪的4房，一層最多5拚，具優良隱私性，且廁所均有開窗；鄰近河岸，享桃園車站站前商圈機能，1分鐘能到達繽紛之丘，開車7分鐘到達桃園車站，享休憩綠地與商圈活力；附近有清溪國中及國小學區，達成教育需求；待桃園捷運綠線開通，交通機能將更上一層樓。「福鄉心匯」滿足日常生活，未來發展潛力高，預計2024年第一季完工。

「福鄉心匯」熱銷倒數最後3房及41-48坪的4房，具優良隱私性，且廁所均有開窗，增加室內空氣流通。圖為實品屋。(圖:福鄉建設提供)

現場專案表示，近期投資市場冷靜，房價居高不下，工料雙漲是主因，升息和通貨膨脹使買家投資猶豫，房產交易數量預估到明年第二季持續下滑，但在這種市場投資趨緩的狀態下，更是進場時間。房地產「危機入市」的精髓，在於房子始終是抗通膨的關鍵點，應好整以暇多方詢問，以自己的步調選擇投資標的，購買預售屋才是首選。

「福鄉心匯」位於該區中央街上，1分鐘能到達繽紛之丘，開車7分鐘到達桃園車站，享休憩綠地與商圈活力。(圖:福鄉建設提供)

尤其「福鄉心匯」是推薦的置產標的，不只付款相對輕鬆，房產還具抗通膨保值性。「福鄉心匯」工程期0付款，僅收8%訂簽金額，入場門檻相對低。儘管如此，優良建商還是會拿捏自住客和置產者的比例，以保護剛性需求者的居住安寧，目前「福鄉心匯」的置產客比例不到1成，在3房即將完售的情況下，投資的機會數量有限，呼籲年輕首購族可以把握最後房型。

【福鄉心匯 接待中心】

|地址： 330桃園市桃園區春日路436號

|電話：03 325 8000