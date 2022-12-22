阿根廷以PK大戰打敗法國奪冠，靠著就是門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）的神勇發揮，賽後他也獲頒象徵最佳守門員的金手套獎，卻直接在現場萬名觀眾面前做出不雅慶祝動作，E.馬丁尼茲則表示這是為了回應法國人的噓聲，不過這經典畫面卻被拿來惡搞，竟有球迷將E.馬丁尼茲的猥褻動作刺青在身上。

大器晚成的E.馬丁尼茲在生涯初期一直沒有坐穩主力，在兵工廠他最多只能排在第3號門將的位置，沒有機會登場下始終被球隊租借出去，直到2020年加盟阿斯頓維拉後，E.馬丁尼茲才開始嶄露頭角，隔年他幫助阿根廷奪下美洲盃冠軍，一圓梅西（Lionel Messi）大賽冠軍的夢想。

本屆世界盃E.馬丁尼茲更是化身為門神，不斷以煞氣騰騰的態勢震懾對手，冠軍賽面對法國最後一波攻勢，更是將穆阿尼（Randal Kolo Muani）的絕殺球給擋出，比賽才得以進入他最擅長的PK戰環節。

E.馬丁尼茲的下流動作引起爭議，有球迷批評這畫面非常不雅觀，應該要撤銷他的獎項以示懲罰，但也有人認為這是無害的動作，獲得冠軍的E.馬丁尼茲可以隨心所欲地慶祝。