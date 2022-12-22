歲末年終，北市警方持續掃蕩詐騙集團，12月5日至19日止，已破獲28個詐騙集團，逮捕、移送235名車手、車手頭及機房人員，警方指出春節將近，詐團也積極運作想賺「年終獎金」，將持續查緝讓民眾安心過好年。

有不法集團配合境外機房，隨機發送簡訊，誆騙民眾可以輕鬆投資賺大錢，不法所得超過200多萬元。（警方提供）

警方並分析破獲的各類詐欺案，前3名手法分別為「解除分期付款」10件、「假投資」8件及「假冒機構（公務員）」5件，與2022年度民眾遭詐騙財產損失之前3名案類相符，其中偵破「假投資」詐欺集團案例，林姓犯嫌等6人自2021年年底，配合境外機房，隨機發送簡訊，誆稱可以輕鬆投資賺大錢訊息，再假冒投資顧問公司、專家，藉此讓民眾匯款投資，不法所得超過200多萬。

北市刑大指出，此次破獲的28案，訊後各依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送北檢偵辦，並擴大追查幕後金流及上層幹部。

為讓民眾安心過好年，台北市警方強勢掃蕩詐騙集團，12月迄今已偵破28件，查獲大筆現金、作案用的金融卡及手機。（警方提供）

警方也呼籲，時值春節前夕，詐團動作頻仍，隨機撥打電話或透過網站或手機通訊軟體投放賺錢訊息，民眾切勿隨意聽信他人指示，提供個人資料、帳本、金融卡及匯款，接獲不明來電或可疑訊息，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證或向就近派出所諮詢，以維護個人財產安全。