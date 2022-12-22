「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）在近日迎來44歲生日，她在社群平台上放上感謝文，更曬出年幼時的照片。此外，與阿湯哥離婚滿十年的她，感情狀況備受網友關注，此前才與音樂人男友巴比伍騰三世(Bobby Wooten III)認愛，卻在生日前夕驚傳發生變數，令粉絲大吃一驚。

凱蒂荷姆絲在和湯姆克魯斯離婚後，曾和奧斯卡影帝傑米福克斯(Jamie Foxx)、餐廳主廚小艾米里歐維托洛等人交往過。最新的對象是身為貝斯手的巴比伍騰三世，兩人曾被拍到在大庭廣眾下親吻、勾肩搭背等親密舉動，並且兩人還一同出席公開活動，被認為是正式宣告交往。

凱蒂荷姆絲與巴比伍騰三世曾被拍到一同出遊。(圖／達志影像)

然而近日，凱蒂荷姆絲與巴比伍騰三世這段維繫了8個月的愛情，卻已經宣告終結。有網友爆料凱蒂荷姆絲已有多日未和親朋好友談論有關巴比伍騰三世的事情，疑似已經情變分手，但凱蒂荷姆絲並未做出回應。本月過生日時，凱蒂荷姆絲則在IG上更新一張年幼的照片，並配文寫下：「謝謝大家的祝福，我真的喜歡當12月的寶寶。」

貼文PO出後，有網友感嘆她的美貌一如既往，從小時候的照片就可窺見長大後的甜美美貌。更有網友指出凱蒂荷姆絲小時候的照片和女兒舒莉( Suri Cruise )幾乎一模一樣。讚嘆舒莉真的完美繼承了母親的好顏值。