位於中國大陸中部地區的湖北省，簡稱」鄂」，省會武漢。東鄰安徽，西連重慶，西北與陝西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰。湖北襄陽是歷史文化名城，肇始於周宣王封仲山甫（樊穆仲）於此，已有2800多年建制歷史，是楚文化、漢文化、三國文化的主要發源地。歷代為經濟軍事要地，素有「華夏第一城池」、「鐵打的襄陽」、「兵家必爭之地」之稱。楚菜，原稱鄂菜，亦稱湖北菜。古稱荊菜，起源於江漢平原，楚菜起源於春秋戰國時期（時稱「楚菜」），經漢魏唐宋漸進發展，成熟於明清時期。隨著楚國的崛起、楚文化的鼎盛，作為楚文化一支的楚菜也隨之發展。屈原在《楚辭》中的《招魂》《大招》中，分別記錄了兩份著名的菜單，其中《招魂》裡記錄了從主食到菜餚、精美的點心、酒水飲料等20多個品種的楚地名食，從這張菜單中可以看出，當時楚國食物原料豐富，烹調方法及調味手段多變，說明楚菜在先秦時期已初具雛形。這次文化遊記的拍攝團隊走進湖北省的楚菜發源地之一的襄陽，探訪中國十二大菜系的楚菜。

湖北各地名師大廚循歷史上楚菜特色，集南北各派之精華，形成了熔漢沔風味、荊宜風味、襄鄖風味、鄂東南風味、鄂西南土家族苗族風味於一爐的鄂菜魚饌特色。以烹製淡水魚鮮技藝見長，以「味」為本，講求鮮、嫩、柔、滑、爽，富有濃厚的江南水鄉特色，自成體系，被列為全國十大菜系之一，在中國烹飪百花園中獨樹一幟。在長期的發展過程中，湖北菜逐漸形成了風格各有差異的六大流派。

一是位於鄂中的漢沔風味，它廣泛吸收國內外各種風味之所長，融會貫通，自成風格，為鄂菜之精華。二是位於鄂西北的襄鄖風味，此區域為楚文化的萌生地，是先秦時楚人從中原進入湖北的第一站，加之物產因素，具有明顯的中原風味特色。三是位於鄂東北的黃岡風味。擅長燒、炸、煨等烹製技術；口味和色澤偏重。四是位於鄂東南的鄂鹹黃風味，擅長幹燒、炸、蒸、炒等烹製方法；與湘東贛西丘陵山地風味接近，鹹鮮辣味突出。五是位於鄂中南的荊宜風味，它是楚文化和湖北菜的興盛地。六是位於鄂西南的土家族苗族風味，風味古樸、粗放、自然。

肉嫩骨香的龐公燒雞是襄陽的代表菜品之一，不論是外來遊客還是本地人的進店必點。（圖／朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了拾年餐廳、唐城博達凱瑞、壹家臻品酒店、吉陽酒店、鵝掌泥鰍莊、陳家面館、堯治河村鄉村草堂、海棠餐廳的大力支持。攝製團隊拍攝了撈面魚頭、鵝掌燉泥鰍、龐公燒雞、土窯烤乳鴿、宜城盤龍鱔、宜城油燜大蝦、金瓜紅燒肉等和具代表性的楚菜傳統特色小吃，採訪楚菜製作大師，展示楚菜的烹飪技藝和文化淵源。為了更加瞭解楚菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到了襄陽古城、夫人城、古翁城、北街、昭明臺、荊州古治街、仲宣樓等地拍攝襄陽的城市面貌和人文風情。

探尋底蘊豐富的楚菜文化，僅用一周的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚文化底蘊的楚菜，透過鏡頭推薦給更多民眾，希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的湖北飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。