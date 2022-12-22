鄉林(5531)集團董事長、全國商總主席賴正鎰今日指出，今年預估全國推案總銷突破2兆元，高於去年的1.82兆元，這只是營建成本造成房價高漲暴衝的假象，只是「虛胖」，明年度在平均地權修正案、持續緊縮土建融限制影響，房市將呈「量縮價穩」，總銷年減2成，剩下約1.6兆元左右。

賴正鎰指出明年房市五大趨勢，包括1.景氣回溫，但消費保守，剛性需求為大宗，購屋總價預算控制在1500萬元以內的產品去化快；2.房地產微利時代來臨，空間壓縮不利於中小型建商，經營會比較辛苦；3.政府一旦通過平均地權修例修正案，禁止預售轉約與管制私法人購屋，高資產族群游資將湧入商用不動產；4.建商延後預售推案，供需失衡加上新成屋價格降不下來，二手中古屋交易看旺；5.土地價格居高不下，加上市況不明朗，建商標地意願低，都更合建和危老重建案件更為搶手。

展望2023年房市表現，賴正鎰說，美、歐明年升息幅度將縮小，可見全球通膨趨緩，升息可望放慢，而中國大陸也大幅解封，預估2023年經濟會逐步邁向復甦之路，消費者為求保值，明年還是會照買房，但建商要去化先前已購入土地與餘屋，加上土地價格維持高檔，工料建築成本仍高，減少預售屋或延遲推案，但房價跌的機會不大。

至於推案熱點，他認為，六都依以軌道經濟、科學園區題材掛帥，雙北部份精華地段包括北市中山區、士林區、北士科周邊以及新北的三重、新莊與泰山區；桃園青埔、龍潭科學園區以及台中中科附近西屯、龍井區和烏日高鐵特區；高雄市楠梓產園區，美術館農16特區還有台南安平區與緊鄰南科的善化區，都相當有潛力。

賴正鎰說，升息和打房都不利房市，危及上下游相關產業鏈百萬個家庭生計與整體經濟，他認為打房搞錯方向，建議應多聆聽業者意見，由振興內需經濟、提高國民所得、平抑物價、制定合理的土地買賣機制等方向著手才對。