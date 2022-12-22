本土劇男星徐亨（徐建宇）演出過許多經典八點檔《意難忘》、《風水世家》、《黃金歲月》、《包青天》等，其中《意難忘》更讓他一舉摘下金鐘最佳男配角肯定，但他在2012年投資失利慘賠十億而破產，近兩年因疫情演藝是事業近乎停擺，而他最新現狀曝光。

徐亨2012年因做生意慘賠十億，身負兩億巨額債務宣布破產，而他曾在節目《今晚誰當家》中談及此事，他說：「生意失敗不可恥，可恥的是欠錢數字說太少」，這十年來他非常努力工作還債，但前兩年疫情卻使他演藝事業幾乎停擺。

不過，今年疫情好轉情況下出現了轉機，根據《三立新聞網》報導，徐亨在疫情這兩年都沒接到尾牙工作，但今年自選舉開始，光是助選就接了近五十場，幾乎每天都有工作，至於尾牙的部分，他透露：「很多人找我，時間可以配合我就會去幫忙， 我能去就去，沒能去的真的就抱歉」，有關酬勞他則坦言，由於都是朋友相挺，因此都是拿「友情價」。

事實上，今年56歲的徐亨，出道四十多年的他參演許多本土劇，其中他演出的反派角色更是深植許多婆婆媽媽的心中，如今他首次演出的影集《台灣犯罪故事－生死困局》即將上線，讓粉絲相當期待他的表現。