位於長三角北翼，江蘇省北部的宿遷市，簡稱宿，是長三角北翼區域性綜合交通樞紐，地處徐州、連雲港、淮安中心地帶，是江蘇省沿海地區向中西部輻射的重要門戶城市，宿遷是西楚霸王項羽的故鄉，有著5000多年的文明史和2700多年的建城史，曾是鐘吾國都城，歷史悠久，人文薈萃，素有「華夏文明之脈、江蘇文明之根、楚漢文化之魂」之稱 。宿遷是酒文化的發源地之一，有中國白酒之都稱號，洋河、雙溝兩大名酒出產於此。宿遷坐擁駱馬湖、洪澤湖兩大淡水湖，大運河、古黃河、淮沭新河等眾多河流鑲嵌其間。乾隆皇帝六下江南五次駐蹕於此，讚歎宿遷為「第一江山春好處」 。而其中宿遷市下轄的沭陽縣，因位於沭水之陽而得名，有「花鄉」的美譽。沭陽經濟綜合競爭力較強，位列中國百強縣47位。 優越的地理環境，讓來自台灣的洪門實業公司董事長洪錦昌選擇在這座城市扎根發展。

洪錦昌除了是洪門實業公司董事長外，同時也是市台協會副會長。今年69歲的他，可以說是他人生中將近一半的時光都是在大陸度過的。說起與宿遷的緣分，則是在一次招商會議上，因緣際會的看到了沭陽這座城市發展潛力，就2010年洪錦昌將決意將總部遷來沭陽，而如今，洪門實業已經完全在沭陽紮根了。

而洪門實業是專業生產亞克力系列產品的台資企業。也是沃爾瑪、宜家家居等著名企業的供應商。公司占地300多畝，企業員工300餘人。而洪錦昌是較早來大陸發展的一批台商，他的公司是跟隨著大陸經濟崛起而發展起來的，伴隨著現在大陸本土的企業不斷崛起，洪門實業也不故步自封，正在積極尋求轉型。

隨著消費型的電商快速崛起發展，其中沭陽電商在全國更是名列前茅的。（圖／金津提供）

而轉型若只有產品上的創新遠遠不足，在銷售管道的轉型也是必不可少的。尤其是現在的銷售管道和以前相比發生了天翻地覆的變化，隨著消費型的電商快速崛起發展，其中沭陽電商在全國更是名列前茅的，這也讓一向商業嗅覺敏銳的洪錦昌看到了的巨大商機，也對自身產品拓展電商直播市場的業務上有著很大的信心。今年六月底，沭陽中等專業學校組織師生到洪門實業參觀，詳細瞭解到亞克力產品的生產過程，銷售途徑以及行業前景後，學校認為企業產品很適合電商直播銷售，於是和洪門實業達成了校企合作，建設了電商基地。雖然基地創建時間短暫，但成長十分迅速，抖音直播間熱度正在穩步上升，兩個拼多多店鋪自然搜索不斷提高，整體趨勢非常好！

而洪錦昌認為在沭陽本地豐富的資源和政府給予的無微不至的扶持下，讓洪門實業少走了不少彎路，得到了大規模的發展。而在沭陽事業不斷發展的同時，洪錦昌也始終熱心公益，每年都會參與各類愛心公益活動，促進與在地的交流。