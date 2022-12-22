南半球的巴西今天夏至，無論是住在寒冷地區還是炎熱地區的巴西人都感受到氣候異常，自然現象和溫室氣體排放導致越來越多極端天氣事件，帶來洪水和乾旱，釀成嚴重災害。

世界氣象組織（WMO）一項研究指出，2021年是地球上有紀錄以來最熱的7年之一。巴西國家氣象研究所（Inmet）數據也顯示，自1990年代以來，巴西氣溫一直高於歷史平均水準，而過去10年比之前10年更熱，加劇對全球暖化和大氣中溫室氣體排放增加的擔憂。

聖保羅大學氣象學教授卡馬哥（Ricardo de Camargo）說，巴西面臨導致氣候變化的現象，這些氣候變化會改變一年中特定季節的天氣現象，比方現在巴西正受到反聖嬰現象（La Niña）影響，導致東北部地區降雨量增加，南部地區則經歷每年的乾旱期。

巴西環境氣候智庫塔拉諾亞（Talanoa）研究所主任溫特斯泰爾（Natalie Unterstell）表示，巴西同時受到自然天氣事件和全球暖化的後果影響，導致降雨模式、次數和極端事件的強度發生變化。

溫特斯泰爾說，如果人類社會在未來10年邁向快速脫碳之路，就有可能扭轉氣候變化造成的最壞影響。

11月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）期間，第10版溫室氣體排放估算系統（SEEG）的數據顯示，巴西在2021年排放二氧化碳當量（CO2e，衡量所有溫室氣體對於全球暖化影響程度的標準單位）24.2億噸，較2020年增加12%以上。專家說，這主要來自無節制地非法砍伐森林。

亞馬遜環境研究所（IPAM）、能源環境研究所（IEMA）、地方政府促進可持續發展組織（ICLEI）、森林農業管理認證研究所（Imaflora）和氣候觀測站的另一份報告顯示，森林火災造成的甲烷排放中，81%與森林砍伐有關。

亞馬遜雨林分布在巴西、秘魯、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、委內瑞拉和，擁有巨大的生物多樣性，為地球提供無數利益。根據亞馬遜國家研究所（INPA）的數據，一棵樹冠直徑為10公尺的樹，有能力向大氣中輸送300多公升水。

另一點是亞馬遜雨林對巴西其他地區的影響，南美洲上空的大氣環流由從亞馬遜開始向南部和東南部流動的氣流組成，將熱量和水氣濕氣輸送到巴西的中西部和東南部地區，這種現象被稱為低空急流（LLJ）。

卡馬哥說，亞馬遜森林大火在大氣注入大量顆粒物，也由低空急流輸送。此外，大火還終結亞馬遜生態系統在水迴圈及在南美洲降雨的的重要功能。

除了森林大火，能源領域的碳排放量也在增加，而氣候變化的影響使極端事件更加嚴重。

溫特斯泰爾說，人類社會需要利用已有的研究，不斷投資創新科技，才能適應這個溫度日增與氣候越來越不穩定的世界。（編輯：郭中翰）1111222