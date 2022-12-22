台南市新任副市長葉澤山。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

社會局長盧禹璁。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

衛生局長蘇世斌。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠今天公布5位新首長人選。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠今天公布5位新首長人選，副市長由文化局長葉澤山升任，衛生局長延攬奇美醫學中心蘇世斌擔任、社會局長為嘉南藥理大學社工系老師盧禹璁，研考會主委由前主計處長陳淑姿回鍋，經發局長延攬台中市府參事林榮川擔任，環保局和文化局首長暫由副局長代理。

由於經發局長陳凱凌因涉貪汙案，住處與辦公室昨天遭搜索，今天凌晨遭當庭逮捕聲押，市長黃偉哲今天表示，對於陳凱凌因故涉案，全力支持檢調偵辦，讓司法得到伸張，會要求團隊成員簽署廉政公約及對相關重大案件申請程序須定期公布，用透明公開方式向社會大眾報告。

黃偉哲強調，大選結束後，他就開始思考和徵詢關於新的小內閣成員人選，以「專業能力」和「即戰力」為最大調整考量，像新任經發局長林榮川，他很早就接洽徵詢相關意願的專業人才，但因尊重其原本服務機關，所以才沒在昨天同時公布，非如部分媒體揣測，相關首長人事公布臨時延宕。

對於市府團隊新任首長，黃偉哲寄予厚望。他說，台南是文化首都，目前緊鑼密鼓籌畫2024年台南400年相關展演，正需要葉澤山這樣具備以文化為志業以及豐富行政經驗的副手，尤其，葉澤山近年規畫興建台南市立圖書館永康新總館、台南市美術館等重大建設，表現有目共睹。

陳淑姿今年1月從主計處長退休，此次回鍋出任研考會主委新職，黃偉哲說，陳淑姿對台南市政業務相當熟稔，符合擔任考核、列管和規畫市政方向的一級幕僚單位首長，希望能借重她的主計專業，推動台南重大建設準確到位。

新任衛生局長蘇世斌是向奇美醫學中心借將，目前為奇美醫學中心職業醫學科主任，也擔任南臺科大的高齡福祉服務系教授，在職業醫學、社區醫學和醫療觀光以及公共衛生領域擁有專業能力。新任社會局長盧禹璁專攻社會學，是中山大學中山所社會學組的博士，擔任嘉南藥理大學社工系老師，將借重他在社區組織發展工作與總體營造的專業，持續深耕台南市的社會工作領域。

接任經發局長的林榮川是台大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及台中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶台中國際會展中心等規畫與執行，在綠能發展規畫或產業園區推動開發等相關面向具備擘畫專長。