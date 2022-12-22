今天是24節氣的冬至，天氣風險分析師吳聖宇表示，今天到周日耶誕節連4天受寒流影響，夜晚清晨北台灣低溫普遍10度以下，空曠地區最低4度，下周一寒流減弱、水氣增加，迎風面北部、東半部開始有雨，接著下波冷空氣下周三報到，可能延續到跨年前後，冷空氣不會特別強，但水氣較多，為濕冷型態，不排除跨年元旦假期北部、東半部的天氣不穩定有局部雨。

吳聖宇在臉書指出，今天冬至一直到周日耶誕節（22至25日）都受乾冷空氣影響，強度達寒流等級，是相當有感覺且名符其實的一個冬至。整體為乾冷，陽光普照，山區沒有降雪機會，但是中高層溫度夠低，道路跟樹上只要有點水氣的地方都很可能會結冰。

吳聖宇表示，溫度方面南北不同，北部、東北部直接面迎冷空氣，今天白天高溫17-19度，明、後天（23、24日）白天高溫更會被壓制在13-15度，要到周日（25日）白天高溫才會略上升至15-17度，夜晚清晨配合輻射冷卻作用，預估普遍會出現10度以下的低溫，甚至桃竹苗空曠地區有機會出現4-6度的低溫。

至於中部、南部、花東今天白天高溫仍有20-23度，明天到周日（23至25日）也有18-20度左右，夜晚到清晨輻射冷卻加成，中部低溫8-10度間，空曠地區6-8度，南部及花東低溫10-13度，空曠地區10度以下，日夜溫差變化比北部明顯。

吳聖宇表示，寒流冷空氣到了下周一（26日）逐漸減弱，溫度漸回升，但空氣也跟著轉濕，東北季風迎風面北部、東半部有降雨機會，接著下一波冷空氣預估在下周三（28日）報到，並且有機會延續到跨年前後，強度目前來看不是特別強，不過溫度仍偏低，也因為冷空氣強度看起來稍弱，無法明顯轉乾，水氣比較多，迎風面地區下雨的可能性就比較高，不排除跨年到元旦假期在北部、東半部的天氣會是比較不穩定的型態，不過時間還有點早，等到下周預報的情況會更為明確一些。