"噴燈怪客"出沒大安區! 狂竊50萬精品還"炸破玻璃"│中視新聞 20221220

北市大安區的精品店及珠寶店今年7至8月間數度失竊，就連有最美音樂家鄰長之稱的陳姿吟所開設的珠寶店也慘遭毒手，經警方追查之下鎖定家住桃園的44歲鄭姓男子，日前終於將拘提到案，訊後依竊盜等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出今年7月28日、8月8日陸續接獲轄內名牌精品、珠寶店家報案，稱犯嫌由精品店後方防火巷潛入，行竊店內名牌包，損失金額新臺幣50萬元，還有一間珠寶店的大門遭噴燈加熱破壞，但竊賊並未偷東西就離去。

警方獲報後即成立專案小組，積極調閱監視器追查，迅速鎖定家住桃園的鄭姓犯嫌，一舉於8月16日拘提鄭男到案，除查獲到贓物服飾2件、包包2個，另案查扣安非他命計14包(總毛重21.82公克)、安非他命吸食器19組、電子磅秤1台、分裝袋一批、手機2具等證物。

警方調查後發現，鄭嫌犯案後習慣多次換裝或躲藏於公園內逗留，企圖躲避警方查緝，詢據鄭嫌坦承犯行不諱，全案依刑法竊盜罪、毒品罪嫌移請臺北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源。

值得一提的是，大門遭破壞的珠寶店，為受封最美鄰長之稱的北市中山區朱園里鄰長陳姿吟所開設，陳姿吟為新銳音樂珠寶設計家，遭破壞的店為去年新設立的。對此，陳姿吟也心有餘悸表示，唯一慶幸小偷不識貨，未偷走鎮店之寶，不然真的損失慘重。

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