開心外食遇慘案，一名女網友分享，和老公去一間韓式料理用餐，看到小菜有毛豆立刻夾起來吃，結果卻發現裡面一顆豆子都沒有，老公一試也驚覺是空的，讓原PO嚇出一身冷汗，忍不住懷疑剛剛放進嘴裡的，該不會是別人啃過、舔過的毛豆，隨後店經理也證實超噁真相，引起3千多人討論，大批網友驚呼太扯了。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》上發文說，12月19日晚上去某間韓式料理用餐卻發生慘案，她與老公點完餐，餐廳按照慣例，立刻上了泡菜、海苔、豆芽菜、南瓜與毛豆等小菜，而她看到自己愛吃的毛豆以後，立刻夾了一個放進嘴巴，結果咀嚼了幾下，卻發現豆莢裡面沒有毛豆，讓她超級失望，而老公滿頭問號夾一個吃看看，結果也一樣。

女網友指出，連續2條毛豆莢裡都是空的，讓她感覺有些不對勁，立刻用筷子檢查，結果發現豆莢全都是空的！讓她瞬間湧起噁心的感覺，立刻叫來服務生詢問「這是人家吃過的嗎？」而服務生當場嚇歪，馬上就端走了那盤小菜，而店經理也立刻趕過來安撫說，他們正在調閱店內監視器釐清問題。

女網友表示，等了10分鐘左右，店經理跑來認錯「店內的服務生誤放了毛豆！」換言之，他們的確吃到了「別人吃過的毛豆」，讓她感覺超噁心，因為吃毛豆的時候，會將豆莢放到嘴裡將毛豆擠出來，因此他們剛剛放到嘴裡啃的毛豆，顯然是別人舔過以後再吐出來的，讓她崩潰又生氣，認為餐廳犯這樣的錯誤太扯了。

女網友說，當下店長不斷道歉，還承諾他們可以免費用餐，也同意原PO錄音證明他們的確犯下糟糕的錯誤，隔天總公司的主管也聯絡他們說，這次的事件是員工疏失，他們真的很抱歉，也承諾對方若出現身體不適的狀況，他們可以陪同就醫。但原PO說，這件事除了可能染疫外，心理陰影面積更是超大。

貼文引起網友討論，恐怖經驗讓3千人看傻，「太噁心了」、「好噁喔！我無法接受」、「以後吃毛豆要先檢查才能吃，這個內心陰影會持續一陣子」、「認真噁心，以後吃毛豆都會有陰影了吧」、「這太誇張了吧！」