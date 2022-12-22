大陸電視台「安徽衛視」日前才預告將重啟播出韓劇，不料隔一天就改口否認其在網路上發布的消息。韓媒指出，2016年大陸「限韓令」之前，安徽衛視以熱播大批韓劇著稱。此舉讓人對該電視台時隔6年再度播出韓劇的期待落空。

韓聯社報導，安徽衛視21日發表聲明稱，2023年將播出韓劇為不實資訊，「目前沒有相關播出計畫」，否認其在百度貼吧開設的「安徽衛視吧」20日在微網誌發佈的消息。「安徽衛視吧」20日發帖稱「泰劇和韓劇時隔多年再次回歸啦」，並問觀眾「2023年期待哪些泰劇、韓劇被引進播出」，目前該帖已被刪除。

報導指出，為反制薩德反飛彈系統（THAAD）入韓，大陸於2016年採取「限韓令」，此前安徽衛視以熱播大批韓劇著稱，曾播出《那年冬天，風在吹》《擁抱太陽的月亮》《來自星星的你》等多部熱門韓劇，而2016年播出《來自星星的你》是安徽衛視播出的最後一部韓劇。

報導說，近期多部韓國影視劇接連上線大陸OTT平台，對限韓令鬆綁的期待高漲。今年12月以來，韓劇《機智的醫生生活》第一季、《二十五，二十一》和《大力女子都奉順》接連在大陸播出。電影方面，則有《江邊旅館》11月初上線大陸網路影片平台，成為時隔6年多在當地上線的韓片。