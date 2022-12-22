小三通重啟的春節專案拍板，將於2023年1月7日至2月6日實施，採專案申請方式，對象限定設籍金門馬祖居民和陸配，一般大陸人、陸客尚不開放，金門一天一個航班，馬祖一周二個航班，待2月6日後，將視大陸疫情，滾動式檢討。

行政院22日院會，陸委會將報告「金馬地區民眾春節交通專案」，據了解，時間以春節前後兩周為考量，訂在2023年1月7日至2月6日，採專案申請方式進行。

據透露，開放對象以金門、馬祖在地居民，和大陸籍配偶為主，不會開放一般陸客，但也開放給金馬地方政府一定權限，若有金馬民眾的非金馬戶籍親屬要搭乘小三通，由金馬地方政府自行造冊管理。此外，非設籍在金馬的台商，也不適用此次方案。

據了解，開放的航班數量，金門與福建的航班一天一班，馬祖與福建的航班，則是一周兩班。據指出，一個航班約可乘載200多人。

小三通出入境的相關檢疫工作，將比照機場出入境標準，在2月6日以後，則再視大陸疫情，滾動式檢討。