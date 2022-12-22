41歲大陸女星范冰冰2018年捲入逃稅風波後，事業跌到谷底，當時除了被罰逾8.8億人民幣之外，作品亦被下架，各個品牌又紛紛劃清界線，失去許多代言。范冰冰近年積極尋求復出機會，做公益、開小紅書、做直播等。日前，她出席日本品牌活動，曬出一系列美圖網友們反應兩極，真實狀態曝光後反而被盛讚自然美。

近日范冰冰赴日出席時尚活動「HANDA Watch World Christmas Event」，她的工作室曬出一系列當晚的美照，只見她身形纖細，妝容艷麗，一襲具有設計感黑禮服，襯托出白皙肌膚。豈料，這些美圖網友們並不買帳，直言P圖過度，狂轟「攝影師可以換掉了」、「沒有一張想存的」、「工作室解散吧」等等。

然而，范冰冰向來保養得非常好，粉絲隨手拍下的照片中可看見她與真實容貌相差不遠，雖然手臂比較豐潤，但面色更加紅潤自然，得到大批粉絲盛讚，「從小看著你美長大的，現在我都開始老了， 你怎麼還是這麼美」、「這麼美是不是該發是不是得發十八宮格自拍」、「女明星的顏值天花板！」

范冰冰未修圖的照片反而得到許多粉絲的盛讚。(圖/微薄)

事實上，范冰冰自2018年深陷逃稅案後，海砸12億台幣的《巴清傳》面臨被禁播，已定檔的電影《大轟炸》也延後上映，之後更是被刪光客串戲份，也從海報裡被除名，更慘的是各大劇組祭出封殺令，不過她仍靠自創美妝保養品牌「FanBeauty」賺取不少收入，如今更嘗試利用海外影視資源試圖重回大眾視線當中。有傳言指出，她即將在2023年全面復出。