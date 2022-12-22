台北市長柯文哲卸任前，埋怨內政部「卡蛋」，內政部代理部長花敬群昨在質詢時表示，內政部一直是正派經營，禁得起考驗；柯文哲昨下午主持市府交通會報受訪時，回應媒體記者詢問說，「你說柯文哲聽了以後，哈哈哈大笑三聲」。今日花敬群受訪大笑五聲回應柯文哲，「勇敢面對吧！」

台北大巨蛋進度牛步，過去台北市長柯文哲不斷質疑內政部「卡蛋」，與內政部代理部長花敬群脣槍舌戰；柯文哲昨日以「哈哈哈」三聲大笑來回應；花敬群今則以五聲大笑「哈哈哈哈哈」表示，「我覺得勇敢面對，不要逃避」。