高雄市政府青年局主辦的第三屆「高雄時尚大賞」吸引超過300位設計師投稿熱烈，上個月總決賽舞台剛落幕，更加碼在耶誕節來臨前，結合百貨界南霸天漢神巨蛋，推出全台唯一、高雄限定的百貨業結合新銳設計師作品展，展期從即日起至12月29日，今年耶誕時尚正吹起南風！

青年局賽後仍持續媒合參賽作品露出、販售的媒合機會，要全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。(高雄市青年局提供)

佼哥透露，今年從聖誕到跨年，要讓全台灣看見來自高雄的設計能量！圖左至右:風田、黃子佼、謝雨芝、威廉（設計師：洪梓寧、蘇瀅瀅，圖／黃子佼提供）

第三屆「高雄時尚大賞」上個月由凱渥知名秀導王聖芬、潮流觀察家黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong，以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏一同公布完整獲獎名單，趁著歲末聖誕佳節送舊迎新的氣氛，將百貨業與新銳設計師作品結合，推出全台唯一、高雄限定的作品展，從北台灣舞台到高雄漢神巨蛋，吹起時尚南風，讓今年耶誕不同以往!

漢神巨蛋首度攜手南部最大時尚舞台「高雄時尚大賞」，於4樓設置獲獎作品靜態展。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理強調，感謝在地企業支持，產官學接軌、用行動支持新銳設計師嶄露頭角，讓優秀人才登上舞台，進而落地高雄。為了讓競賽不止於決賽，青年局賽後仍持續媒合參賽作品露出、販售的媒合機會，要全力為高雄青年打造與眾不同的時尚設計履歷。本次還要特別感謝「最支持新銳設計師」的黃子佼佼哥，佼哥是第三度擔任高雄時尚大賞評審，決賽舞台上一句『我已經挑好跨年要穿什麼了』承諾提前成真！12月即刻率領主持群藝人威廉、謝雨芝、風田、李易、林莎、郭文頤，2場次連番穿上高雄時尚大賞獲獎作品登新北耶誕城「巨星演唱會」。佼哥也加碼透露，今年從聖誕到跨年，要讓全台灣看見來自高雄的設計能量！

百貨南霸天漢神巨蛋指出，為了讓高雄的民眾能夠感受驚喜歡樂的氣氛，近幾年都會舉辦大型聖誕活動來回饋長期支持的消費者，今年度以童話世界 Fairy Tale為主題，於購物廣場打造出冬季最浪漫的聖誕景緻，白天夜晚都有不同的氣氛，此次首度攜手南部最大時尚舞台「高雄時尚大賞」，於4樓設置獲獎作品靜態展，展出本屆榮獲「金賞」、「設計賞」及「創新賞」獎項作品，讓沒有搶到總決賽舞台展演票券的民眾有機會一睹新銳設計師作品！

青年局表示，今年度決賽甫落幕，即將本次獲獎作品媒合至文化部「南方時尚新勢力」，以及「小姐不熙娣」等活動與節目，此次於漢神巨蛋展出作品由設計師洪衣彤創作之「防禦機制 Self-defense mechanism」贏得金賞大獎，同時獲得最具商業價值賞；設計師王建凱創作之「DIFFUSION」獲設計賞；設計師李紀鞍「悲囍奇宴 The Strange」獲創新賞。想知道更多獲獎設計師名單及作品，可以到「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。