新竹市長當選人高虹安22日發布第二波人事名單，邀請多位具有豐富市政經歷的老練幹將擔任一級主管，其中任用名單也出現多位年輕新血，匯集不同世代的公共政策願景，共同為年輕活力的新竹市齊心拚市政。

高虹安辦公室表示，為了讓市政團隊能用最快速度上線，團隊延攬多位具有優秀資歷和執行力的專業文官，但考量新竹市的市民平均年齡跟人才培育的角度，包含行政處長、市長辦公室主任以及市府發言人都選擇由年輕新血來擔任，希望能讓團隊能夠發揮創造力和爆發力。

新竹市長當選人高虹安22日發布第2波人事名單，新任新竹市政府稅務局長。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

第二波新竹市政府人事名單包括桃園市政府地方稅務局副局長蘇蔚芳，出任新竹市政府稅務局；蘇蔚芳擁有超過35年行政經歷，曾先後在新竹縣市服務，並榮獲2019年財政部模範公務人員獎項，過去更協助台灣艾司摩爾公司與荷蘭國稅局租稅協議業務，圓滿完成簽署。

新任新竹市環保局局長江盛任。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

環保局局長則由現任新竹市政府祕書長江盛任回任，盼借重江盛任在新竹市長年耕耘的經驗，更對於環保局業務的熟捻，邀請江盛任繼續為新竹市民服務，可說是裨益甚鉅。

新任新竹市政府行政處長謝泊泓。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

行政處長由曾擔任台北市長柯文哲市長室機要祕書的謝泊泓出任。謝泊泓年僅32歲，在台北市政府任職期間協助多項跨局處協調與業務，對於行政管考、跨業務單位整合具有高度掌握能力，後擔任民眾黨祕書處主任，主理人事、資訊、財務、行政等業務，期望將可為團隊帶來豐沛的行政量能。

市長辦公室主任由現年29歲的褚映汝擔任，褚映汝畢業於政治大學政治學系學士、政大東亞研究所碩士，曾任立委吳志揚辦公室助理，並於電通行銷傳播集團旗下的凱絡媒體任職，擁有國會及企業歷練。

褚映汝過去也曾任總統府國家年金改革委員會委員、台灣北部大專院校學生自治聯合協會（北學聯）理事長、教育部青年發展署青年諮詢小組委員、政治大學學生會會長，致力於青年發展事務與培力課程，對於新竹市青年發展事務推動可成一大助力。

新任新竹市政府發言人施淑婷。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府發言人由現年35歲的施淑婷擔任，施淑婷過去曾任隆達電子人力資源管理師，對於新竹地方事務熟悉，今年首次投入新竹市西區市議員選舉，在勤跑基層及主打市政議題獲得許多媒體關注之下，在短短4個月的時間即獲得4333票的好成績。未來對於相關媒體及地方事務的溝通協調提供重要助益，為新竹市政推動注入新活水。